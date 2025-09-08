Meteorología alerta sobre lluvias y tormentas esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió a las 19:06 una alerta por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y probable caída de granizo.

Los núcleos de tormenta se concentran principalmente en el este de la región Oriental. De momento, el departamento de Alto Paraná es el único en alerta, aunque no se descarta que se amplíe durante la noche.

Un boletín especial de meteorología, que sigue vigente, alerta sobre precipitaciones se darán entre el resto del lunes y la madrugada del martes, con acumulados de 30 a 60 milímetros en la región Oriental y en el centro-sur del Chaco.

Se advierte además sobre ráfagas de viento puntuales que podrían superar los 100 km/h.

Precipitaciones continuarán

Según la meteoróloga, Celia Sanguinetti, para el martes, las lluvias se limitarían al norte y este de la región Oriental. Se prevé además una mejora paulatina hacia el miércoles.

Las temperaturas oscilarán entre 13 y 18 °C de mínima y 22 a 33 °C de máxima en gran parte del país.