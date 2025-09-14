Siete departamentos en alerta por tormentas eléctricas

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, anuncia Meteorología para esta tarde. Afectará a siete departamentos.

Departamentos afectados

San Pedro. Cordillera. Itapuá. Paraguarí. Alto Paraná. Central. Ñeembucú.

Las celdas de tormentas se desarrollan sobre el área de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la tarde de hoy.

Para el lunes se espera un día cálido, con cielo mayormente nublado, vientos variables, luego del sureste. Lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

El martes se presentará cálido, con cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sureste. Lluvias dispersas hasta las primeras horas, luego mejorando.

