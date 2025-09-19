Tormentas eléctricas afectarán a dos departamentos en la tarde de hoy

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas, ráfagas de vientos moderadas y la probabilidad de caída de granizos, pronostica Meteorología para la tarde de este último viernes del invierno.
Núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.
Departamentos afectados
- Misiones.
- Ñeembucú.
El pronóstico indica que el fenómeno esperado consistirá en lluvias con tormentas eléctricas moderadas, ráfagas de vientos moderadas y la probabilidad de caída de granizos.
Cuidados ante tormentas
- Buscar refugio seguro: buscar refugio en un vehículo o edificio. Si no es posible, buscar una cueva o la parte más baja de un terreno.
- Evitar zonas de riesgo: alejarse de ríos, arroyos, laderas de cerros y zonas bajas, ya que el riesgo de riadas y desprendimientos es alto.
- No refugiarse bajo árboles ni objetos metálicos: los árboles pueden ser golpeados por rayos, y objetos como vallas o postes eléctricos son peligrosos.
- Adoptar la posición de cuclillas: en campo abierto, agacharse con los pies juntos, inclinado hacia delante y abrazando las rodillas.
- Evitar la circulación por zonas inundadas: no intentar cruzar con el vehículo o a pie, ya que el agua puede ser profunda y la fuerza puede arrastrar a las personas.
- Mantenerse informado: usar una radio a batería para conocer la evolución del clima y las alertas locales.