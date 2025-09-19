Tormentas eléctricas afectarán a dos departamentos en la tarde de hoy

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas, ráfagas de vientos moderadas y la probabilidad de caída de granizos, pronostica Meteorología para la tarde de este último viernes del invierno.

Núcleos de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

Departamentos afectados

Misiones.

Ñeembucú.

El pronóstico indica que el fenómeno esperado consistirá en lluvias con tormentas eléctricas moderadas, ráfagas de vientos moderadas y la probabilidad de caída de granizos.

Cuidados ante tormentas