Nacionales

ANDE hará cortes programados este domingo y estas son las zonas afectadas

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) anunció que este domingo habrá una serie de cortes programados por distintos trabajos. ¿Cuáles son las zonas afectadas? Todos los detalles en la siguiente nota.

Por ABC Color
20 de septiembre de 2025 - 14:07
Imagen ilustrativa: camionetas de la ANDE en Pedro Juan Caballero.
Imagen ilustrativa: camionetas de la ANDE en Pedro Juan Caballero.

Para mañana, domingo, la ANDE va a interrumpir su servicio de energía eléctrica en distintos puntos del país por una serie de trabajos de mantenimiento y cambios.

En la región metropolitana se esperan los siguientes cortes:

Zona 01: Avda. San José desde Fernando Magallanes hasta Calle S/N. Fernando Magallanes desde Avda. San José hasta San Blas. Tte. Martínez desde Fernando Magallanes hasta Rafael Franco. Rafael Franco desde Calle S/N hasta San Blas. Hermenegildo Ríos desde Fernando Magallanes hasta Rafael Franco. Primera desde Fernando Magallanes hasta Última. Zona de la Cementera Cecon, Despensa Virgen de Caacupé, N y M Centro de Eventos. Barrio Colonia Juan de Zalazar – Limpio, de 07:30 a 17:30.

Zona 02: Prof. Rita Aveiro desde San Agustín hasta Materiales de Construcción San Lucas. Calle S/N Costado de la Petrochaco. Calle Guaraní desde Profesora Rita Aveiro hasta Última. Calle S/N Zona de la Plaza Huguito 2 y 3. Barrio Villa Huguito - Limpio, de 08:30 a 18:30.

Zona 03: Juan Manuel Iturbe desde Overava hasta Tte. Francisco Gonzalez - Tte. 1° Ramón Gaspar Zabala e/ Prócer Juan Bautista Acosta y Avda. Santísima Trinidad - 34 Curuguateños y Rigoberto mesa - Manuel Amarilla e/ Prócer José Joaquín León y Blas Franco. Barrio Madame Elisa Alicia Lynch – Asunción, de 08:00 a 18:00.

Zona 04: Palma desde O’leary hasta Alberdi, 14 de Mayo e/ Palma y Pte. Franco, 15 de Agosto desde Estrella hasta Pte. Franco. Barrio La Encarnación - Asunción, de 07:00 a 12:00.

Zona 05: Palma e/ Alberdi y 14 de Mayo. Barrio La Encarnación - Asunción, de 07:00 a 11:00.

Zona 06: Curupayty e/ 2 de febrero y López Godoy - Ex Combatiente Matto y Sgto. Ferreira - Candelaria y Estudiante - Tte. 2° Jara y 2 de febrero – Capiateños. Barrio La Candelaria – Capiatá, de 08:00 a 18:00.

Zona 07: Coronel Martínez y Grill Bargas. Barrio San Blas - San Antonio, de 07:00 a 17:00.

Zona 08: Cadete Boquerón desde Acceso Sur hasta San Martín, Primavera desde Cadete Boquerón hasta Ceferino Rolón, 10 de Agosto de Cadete Boquerón hasta Itá Ybaté. Barrio San Roque, Vista Alegre – Ñemby, de 08:00 a 18:00.

Cortes programados en otras zonas

En la región este se esperan tres cortes:

  • Zona 01: Ex Supercarretera desde La Tienda de Candy hasta Bouquet Flores - Ciudad del Este, de 06:00 a 18:00.
  • Zona 02: Calle del Maestro, sector de Bomberos Saltos del Guairá, de 05:00 a 09:00.
  • ZONA 03: Sector Plaza de la Juventud, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Rita - Santa Rita, de 07:30 a 11:00.

Finalmente, en la región sur habrá dos cortes programados:

  • Zona 01: Parte del Barrio San Francisco de la Ciudad de San Ignacio – Misiones, de 07:00 a 09:00.
  • ZONA 02: Manufactura Pilar – Ñeembucú, de 06:00 a 12:00.

Para todos los cortes, la ANDE insta a considerar en todo momento a la línea como energizada por motivos de seguridad, al igual que tomar otro tipo de medidas preventivas.

