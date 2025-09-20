ANDE hará cortes programados este domingo y estas son las zonas afectadas

Para mañana, domingo, la ANDE va a interrumpir su servicio de energía eléctrica en distintos puntos del país por una serie de trabajos de mantenimiento y cambios.

En la región metropolitana se esperan los siguientes cortes:

Zona 01: Avda. San José desde Fernando Magallanes hasta Calle S/N. Fernando Magallanes desde Avda. San José hasta San Blas. Tte. Martínez desde Fernando Magallanes hasta Rafael Franco. Rafael Franco desde Calle S/N hasta San Blas. Hermenegildo Ríos desde Fernando Magallanes hasta Rafael Franco. Primera desde Fernando Magallanes hasta Última. Zona de la Cementera Cecon, Despensa Virgen de Caacupé, N y M Centro de Eventos. Barrio Colonia Juan de Zalazar – Limpio, de 07:30 a 17:30.

Zona 02: Prof. Rita Aveiro desde San Agustín hasta Materiales de Construcción San Lucas. Calle S/N Costado de la Petrochaco. Calle Guaraní desde Profesora Rita Aveiro hasta Última. Calle S/N Zona de la Plaza Huguito 2 y 3. Barrio Villa Huguito - Limpio, de 08:30 a 18:30.

Zona 03: Juan Manuel Iturbe desde Overava hasta Tte. Francisco Gonzalez - Tte. 1° Ramón Gaspar Zabala e/ Prócer Juan Bautista Acosta y Avda. Santísima Trinidad - 34 Curuguateños y Rigoberto mesa - Manuel Amarilla e/ Prócer José Joaquín León y Blas Franco. Barrio Madame Elisa Alicia Lynch – Asunción, de 08:00 a 18:00.

Zona 04: Palma desde O’leary hasta Alberdi, 14 de Mayo e/ Palma y Pte. Franco, 15 de Agosto desde Estrella hasta Pte. Franco. Barrio La Encarnación - Asunción, de 07:00 a 12:00.

Zona 05: Palma e/ Alberdi y 14 de Mayo. Barrio La Encarnación - Asunción, de 07:00 a 11:00.

Zona 06: Curupayty e/ 2 de febrero y López Godoy - Ex Combatiente Matto y Sgto. Ferreira - Candelaria y Estudiante - Tte. 2° Jara y 2 de febrero – Capiateños. Barrio La Candelaria – Capiatá, de 08:00 a 18:00.

Zona 07: Coronel Martínez y Grill Bargas. Barrio San Blas - San Antonio, de 07:00 a 17:00.

Zona 08: Cadete Boquerón desde Acceso Sur hasta San Martín, Primavera desde Cadete Boquerón hasta Ceferino Rolón, 10 de Agosto de Cadete Boquerón hasta Itá Ybaté. Barrio San Roque, Vista Alegre – Ñemby, de 08:00 a 18:00.

Cortes programados en otras zonas

En la región este se esperan tres cortes:

Zona 01 : Ex Supercarretera desde La Tienda de Candy hasta Bouquet Flores - Ciudad del Este , de 06:00 a 18:00.

Zona 02: Calle del Maestro, sector de Bomberos Saltos del Guairá , de 05:00 a 09:00.

ZONA 03: Sector Plaza de la Juventud, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Rita - Santa Rita, de 07:30 a 11:00.

Finalmente, en la región sur habrá dos cortes programados:

Zona 01 : Parte del Barrio San Francisco de la Ciudad de San Ignacio – Misiones , de 07:00 a 09:00.

ZONA 02: Manufactura Pilar – Ñeembucú, de 06:00 a 12:00.

Para todos los cortes, la ANDE insta a considerar en todo momento a la línea como energizada por motivos de seguridad, al igual que tomar otro tipo de medidas preventivas.

