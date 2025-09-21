Fuertes vientos, destrozos y granizo durante intenso temporal en Itapúa

Un intenso temporal causó estragos en Itapúa en la mañana de este domingo, fecha en que se conmemora el inicio de la primavera. Se registraron fuertes vientos y caída de granizo de manera puntual.

Posterior al intenso viento, cayó una lluvia que generó acumulación de hasta 13,8 mm en Capitán Meza. Otros registros importantes se dieron en Encarnación, con 9,1 mm, y en Natalio, con 5,8 mm, según datos de las Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Los fuertes vientos causaron caídas de árboles en zonas urbanas de Cambyretá. También se reportó el destrozo de una estación de servicio ubicada en el kilómetro 11 de la ruta PY06, en el mismo distrito.

Vientos y granizo

En la zona de Capitán Miranda y las Colonias Unidas se reportó caída puntual de granizo. Las lluvias permanecieron hasta la media mañana para dar paso a un ascenso de temperatura, que se mantuvo entre los 29 °C y 32 °C.

Según el último reporte meteorológico de la DMH, celdas de tormenta se encuentran sobre el área de cobertura y no se descarta que generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual.

Los departamentos afectados serían el centro-oeste de Itapúa, el centro-sur de Misiones y el centro-sur de Ñeembucú.

Los festejos del Día de la Juventud y la Primavera en Encarnación, previstos para este domingo, fueron suspendidos debido al pronóstico de posible tiempo severo. En varios puntos del departamento se registraron cortes del suministro de energía eléctrica.