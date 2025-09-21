Temporal avanza desde el sur: estas son las zonas bajo alerta

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió a las 15:09 de hoy una alerta meteorológica por el ingreso de un sistema de tormentas desde el sur de la Región Oriental. Según el reporte, se prevén lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento moderadas a fuertes y alta probabilidad de caída de granizos.

Hasta el momento, los departamentos del sur de la Región Oriental son los primeros en sentir el impacto del temporal. En ese sentido, los departamentos afectados son Itapúa, centro sur de Misiones, centro sur de Ñeembucú.

Meteorología no descarta que en el transcurso de la jornada la alerta se extienda a otras zonas.

Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar entre 30 y 90 milímetros, mientras que las ráfagas de viento podrían llegar a 100 km/h, con descargas eléctricas frecuentes y caída puntual de granizos.

Lluvia continuará y se prevé frente frío

La meteoróloga Araceli Fernández explicó que las lluvias y tormentas eléctricas persistirían hasta el lunes, con tendencia a mejorar a lo largo de la jornada.

Por otro lado, detalló que el ambiente caluroso seguirá predominando en el norte, pero se prevé la entrada de un frente frío con vientos del sur, lo que provocará un descenso de las temperaturas.

Se esperan mañanas frescas y tardes cálidas al menos hasta mitad de semana.