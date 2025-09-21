Inicio de la primavera con alerta por tormentas

Lluvias con tormentas eléctricas para la jornada de hoy es lo que pronostican desde la Dirección de Meteorología, que desde temprano empezó a publicar avisos meteorológicos con alerta de tormentas.

Durante la mañana de hoy, se espera el ingreso de un sistema de tormentas que afectaría inicialmente a los departamentos del sur y que se desplazaría a otros puntos del país a partir de la tarde.

Debido a las condiciones de inestabilidad presentes, es probable que se registren fenómenos de tiempo severo en forma puntual, especialmente en el centro y norte del territorio nacional.

Se estiman acumulados de entre 30 y 90 mm, ráfagas de vientos en torno a 100 km/h, descargas eléctricas frecuentes y la alta probabilidad de caída puntual de granizos.

Boletín especial

Las lluvias con tormentas eléctricas persistirían hasta mañana a la mañana, con tendencia a mejorar durante el día. Ante las condiciones de inestabilidad presentes, es probable que se registren fenómenos puntualmente importantes, especialmente en el centro y norte del país.

Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 90 mm puntualmente, alta frecuencia de descargas eléctricas, ráfagas de vientos en torno a 100 km/h y la alta probabilidad de caída de granizos.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente caluroso persiste, especialmente en el norte de ambas regiones. Sin embargo, con el ingreso de un frente frío los vientos rotarían al sector sur hacia el final del día y se espera un gradual descenso de las temperaturas durante los próximos días, favoreciendo a mañanas frescas y tardes cálidas al menos hasta mitad de semana, según la pronosticadora de turno Aracely Fernández.

Las lluvias acumuladas de entre 50 y 90 m, y vientos de hasta 120 km/h afectarán entre esta mañana y la madrugada de mañana a Guairá, Caazapá, Itapúa, este de Misiones y Paraguarí. En Cordillera y Caaguazú persistirán las condiciones hasta la mañana del lunes. En Boquerón, Presidente Hayes, suroeste de Alto Paraguay, Concepción, Amambay, San Pedro, Canindeyú y Alto Paraná iniciará en la tarde de hoy y se extenderá hasta mañana a la mañana.

El noreste de Alto Paraguay, suroeste de Boquerón, suroeste de Presidente Hayes, predominarán las lluvias acumuladas de entre 20 y 40 mm, con vientos de ráfagas puntuales en torno a los 100 km/h desde la tarde de hoy, hasta mañana a la mañana. En Asunción, Central, Ñeembucú, oeste de Paraguarí y oeste de Misiones estas condiciones iniciarán hoy a la mañana y concluirían en la madrugada de mañana.

Alerta de tormentas

De acuerdo al aviso meteorológico emitido a las 8:46 por la Dirección de Meteorología, el fenómeno esperado es de luvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

Esto se debe a que las lluvias y tormentas de variada intensidad se desarrollan sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de hoy.

La zona de cobertura es el sureste de la Región Oriental y el departamento afectado es Itapúa.

Lluvias en Asunción

En Asunción la temperatura es de 28º C, con un cielo nublado, presión de 993.1 hPa, sensación térmica de 29.9 °C, humedad al 64 %, viento de 9 Km/h del noreste.

Se espera una mañana con mínima de 25 y máxima de 33 °C, tiempo caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte. Lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

Para la tarde, las temperaturas irían de 33 a 35 °C, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables. Lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, al final del periodo.

Ya a la noche la temperatura variaría de 31 a 23 °C, caluroso a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, luego moderados del sur. Lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.