Fin de semana largo arrancará caluroso y luego dará paso a las lluvias

El Director de la Dirección de Meteorología e Hidrología, Eduardo Mingo, señaló que el fin de semana largo arrancará con un clima bastante caluroso, pero que luego llegará un sistema meteorológico desde el suroeste, el cual generará lluvias con tormentas en todo el territorio.

“Mañana es un día clave. Todo el día va a estar caluroso, bastante más húmedo, pesado y luego llegará un sistema meteorológico desde el suroeste. Al medio día, la zona hacia el Oeste, ya tiene que estar afectada por ese aumento de nubosidad”, comentó Eduardo Mingo.

Comentó que todo el sur estaría con lluvia, pero que para entrada la noche, “todo el territorio nacional estará bajo influencia de nubes de tormentas, las cuales se pueden extender hasta el amanecer del domingo”.

“Para el lunes se espera un amanecer con baja probabilidades de lluvia y se mantendrá así hasta el mediodía, momento en el que se tendrá un aumento de nubosidades desde el Norte. Por la tarde habrá señales de tormentas nuevamente.

“En capital, por la noche se podría tener algunos relámpagos mirando hacia el poniente”, finalizó.