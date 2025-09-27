Anuncian probabilidad de lluvias para el fin de semana con temperaturas elevadas

La temperatura máxima podría llegar a los 35° este fin de semana, con la probabilidad de lluvia en todo el territorio nacional, indica en su boletín la Dirección de Meteorología.

Para la jornada de hoy, sábado, se prevé el ingreso de un sistema de tormentas, que afectaría inicialmente a los departamentos del sur de la Región Oriental, para luego extenderse a otros sectores en el transcurso de la tarde y noche.

La meteoróloga Aracely Fernández indica una alta probabilidad de fenómenos puntualmente importantes.

Se estiman acumulados de entre 20 y 50 mm, ráfagas de vientos en torno a 90 km/h, alta frecuencia de descargas eléctricas y la probable caída de granizos en forma puntual.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Meteorología: ¿cuándo y dónde habrá lluvias y tormentas este fin de semana en Paraguay?

“Estas condiciones persistirían hasta la mañana del domingo, con tendencia a mejorar a lo largo del día”, precisa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indica, además, que el ambiente se mantendría cálido a caluroso en la tarde de hoy, con temperaturas máximas entre 28 y 35°, acompañado de vientos leves a moderados del sector norte.

Se prevé que al final de la jornada los vientos roten a dirección sur, favoreciendo a un ambiente fresco en las primeras horas del domingo, con mínimas que estarían entre 15 y 19°.

Los primeros días de la semana que viene se presentarían inestables, con probabilidad de lluvias y tormentas a nivel país, en especial para el día martes 30.