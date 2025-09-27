Clima

¡Atención! Meteorología anuncia lluvias y tormentas en nueve departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso especial por lluvias y tormentas que se registrarían este sábado en nueve departamentos del país. ¿Cuáles son? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color
27 de septiembre de 2025 - 17:40
Lluvias y fuertes vientos. Fernando Romero, ABC Color

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y también la probabilidad de caída de granizos son los fenómenos que se podrían registrar este sábado, según la DMH.

Asimismo, detallan que celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre el territorio nacional y por esto las mencionadas condiciones no pueden ser descartadas para las próximas horas.

Celdas de tormentas sobre el territorio nacional.
La zona de cobertura corresponde al centro, sur y este de la Región Oriental al igual que el centro y sur de la Región Occidental.

Nueve departamentos afectados

Estos son los nueve departamentos donde se registrarían las lluvias y tormentas:

  1. Sur de Caazapá
  2. Itapúa
  3. Misiones
  4. Sur de Paraguarí
  5. Sur de Alto Paraná
  6. Ñeembucú
  7. Pte. Hayes
  8. Suroeste de Alto Paraguay
  9. Este de Boquerón

