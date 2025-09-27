¡Atención! Meteorología anuncia lluvias y tormentas en nueve departamentos

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y también la probabilidad de caída de granizos son los fenómenos que se podrían registrar este sábado, según la DMH.

Asimismo, detallan que celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre el territorio nacional y por esto las mencionadas condiciones no pueden ser descartadas para las próximas horas.

La zona de cobertura corresponde al centro, sur y este de la Región Oriental al igual que el centro y sur de la Región Occidental.

Nueve departamentos afectados

Estos son los nueve departamentos donde se registrarían las lluvias y tormentas:

Sur de Caazapá Itapúa Misiones Sur de Paraguarí Sur de Alto Paraná Ñeembucú Pte. Hayes Suroeste de Alto Paraguay Este de Boquerón

