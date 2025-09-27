Dos departamentos están en zona de tormentas para esta tarde

E fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos, según el aviso publicado por la Dirección a de Meteorología a las 11:34.

Esto se debe a que las celdas de tormentas se desarrollan sobre el área de cobertura y no se descarta que generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual, en lo que resta de la mañana y durante las primeras horas de la tarde de hoy.

¿Dónde lloverá este viernes?

Según el boletín meteorológico, la zona de cobertura de las tormentas serán el suroeste de la región Oriental.

Los departamentos afectados son Misiones, centro, sur y este de Ñeembucú.

