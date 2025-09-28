Menos departamentos bajo alerta por tormentas este domingo

El último boletín aviso meteorológico señala que la alerta por tormentas disminuyó en extensión, afectando ahora menos zonas del país que en reportes anteriores.
El boletín especial indica que celdas de tormentas continúan su desarrollo sobre parte de ambas regiones del país. No se descarta que generen fenómenos de tiempo severo, de manera puntual, durante la madrugada del domingo.
Seguirán registrándose lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y posibilidad de caída de granizos.
Departamentos que siguen bajo alerta
Actualmente, la cobertura del sistema de tormentas abarca las siguientes zonas del país:
- Concepción
- Caaguazú
- Sur de Caazapá
- Itapúa
- Alto Paraná
- Amambay
- Noreste de Presidente Hayes
- Alto Paraguay
Esto representa una reducción respecto a avisos anteriores, puesto que la anterior alerta, emitida cerca de las 21:00, abarcaba a 13 departamentos del territorio nacional.
Pronóstico extendido para Asunción y Central
De acuerdo al pronóstico extendido para Asunción y Central, este domingo se presentará fresco a cálido, con el cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas durante las primeras horas del día. La mínima prevista es de 17 ºC y la máxima de 27 ºC.
Las condiciones mejorarán hasta el día lunes, pero las ocasionales tormentas eléctricas retornarían el martes.