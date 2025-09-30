Alerta de tormentas se amplía a 14 departamentos

La Dirección de Meteorología a Hidrología informó que el sistema de tormentas continúa avanzando sobre el territorio nacional, con tendencia a extender su área de influencia y con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de este martes.

El fenómeno esperado es lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la alta probabilidad de caída de granizos.

La zona de cobertura es la Región Oriental y sur de la Occidental.

Lea más: Alerta meteorológica por lluvias y tormentas eléctricas para gran parte del país

Los departamentos que están siendo afectados son Asunción, Centro y sur de San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Centro y norte de Ñeembucú, Canindeyú, Centro y sur de Presidente Hayes.

