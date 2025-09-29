Meteorología: se aguardan tormentas con vientos de 100km/h para esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología sacó un boletín especial en el cual informa que un sistema de tormentas se desarrollará inicialmente en el extremo sur de la región Oriental, a partir de esta noche y se intensificará durante la madrugada de mañana.

La misma se extendería a más departamentos del territorio nacional durante este martes, hasta el miércoles 1 de octubre, favoreciendo al desarrollo e intensificación de núcleos de tormenta.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 120 mm, acompañado de tormentas eléctricas con alta frecuencia, ráfagas de vientos entorno a los 100km/h y la alta probabilidad de caída de granizos en forma muy puntual.

Las lluvias y tormentas traerían también desde mañana un notable descenso de la temperatura.

Si bien hoy se esperan temperaturas máximas por encima de los 30 grados en la mayor parte del país, las máximas de mañana y el miércoles se situarían en torno a los 25 grados.