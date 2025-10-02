Clima

Ahora son tres los departamentos afectados por tormentas

La Dirección de Meteorología actualizó el alerta por tormentas en el que indica que ahora son tres los departamentos que serán afectados por tormentas para la tarde de hoy. Te contamos en esta nota cuáles son.

Por ABC Color
02 de octubre de 2025 - 14:51
Lluvia en Paraguay.
FERNANDO ROMERO 27-05-25 LOCALES

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas, con posibilidades de ráfagas de vientos de forma puntual, según la última actualización de la Dirección de Meteorología emitida a las 14:20.

Esto se debe a que las celdas de tormentas de desarrollo moderado continúan afectando el área de cobertura.

La probabilidad de fenómenos de intensidad media a fuerte es baja, pero no se descartan que ocurra de manera puntual durante la tarde de hoy.

¿Dónde lloverá?

Según indica el aviso meteorológico, la zona de cobertura de la tormenta será el centro y este de la región Oriental.

Los departamentos afectados son el oeste y noreste de Caaguazú, oeste de Caazapá, norte de Alto Paraná.

