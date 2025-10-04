Así se comportará el tiempo este sábado, según Meteorología

El amanecer de este sábado 4 de octubre se presentó cálido y húmedo, con temperaturas de entre 19 y 24°C en gran parte del país. Según la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), durante la jornada se prevé un ambiente caluroso con máximas que alcanzarían entre 31 y 39°C, acompañadas de vientos moderados del noreste.

En algunos puntos del norte y este del territorio nacional podrían registrarse chaparrones aislados, aunque el pronóstico general indica baja probabilidad de lluvias.

En el norte del país, departamentos como Concepción y San Pedro amanecieron cálidos, con cielos parcialmente nublados y vientos del Noreste que seguirán soplando durante toda la jornada.

En el centro del territorio nacional, en zonas como Caacupé, Villarrica, Coronel Oviedo, Caazapá, San Juan Bautista, Paraguarí y Asunción, se tendrá un sábado predominantemente soleado, con vientos del Noreste y máximas que rondarán los 35°C.

En el sur, hacia Pilar y alrededores, también se experimentará condiciones climáticas parecidas, con el cielo algo nublado y sin previsión de lluvias.

Hacia el este y el Alto Paraná, ciudades como Ciudad del Este y Salto del Guairá, se espera un rápido ascenso de temperatura hacia el mediodía hasta 33°C.

En el Chaco paraguayo, que abarca zonas como Pozo Colorado, Mariscal Estigarribia y Fuerte Olimpo, se espera un calor más intenso, con máximas de 39°C y sensación térmica mayor.

Domingo con más calor y lunes con descenso

Para este domingo 5, el pronóstico señala condiciones similares, con vientos del sector norte que soplarán con intensidad moderada a fuerte, lo que mantendrá el ambiente caluroso. Las máximas variarían entre 34 y 40°C, especialmente en el Chaco y el norte de la Región Oriental.

Sin embargo, el descenso de temperatura se producirá el lunes. Según Meteorología, se dará el ingreso de un frente frío con lluvias, tormentas eléctricas. Los vientos rotarán al sector sur, y el ambiente pasará de caluroso a fresco durante la noche.