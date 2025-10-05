Anuncian lluvias y el ingreso de un frente frío desde esta noche

La meteoróloga Ana Paredes detalló en el pronóstico de hoy que el domingo estará marcado por el calor y la humedad, en todo el territorio nacional, con temperaturas máximas que alcanzarían entre 35 y 39 °C en la región Oriental, y de 39 a 40 °C en la región Occidental. A lo largo del día se espera un incremento de la nubosidad y vientos predominantes del norte.
No obstante, hacia el final de la jornada, se prevé el ingreso de un frente frío que afectará inicialmente al extremo suroeste de la región Oriental, extendiéndose durante la madrugada y primeras horas del lunes hacia otras zonas del país.
Según el pronóstico, esta condición persistirá hasta el martes, con mejoras graduales, especialmente en el centro y sur del país.
Ambiente fresco por varios días
Tras el paso del frente frío, los vientos rotarán al sector sur, lo que traerá un leve descenso de las temperaturas. Se espera un ambiente más fresco durante los próximos dos días, brindando un respiro tras las altas temperaturas del fin de semana.
Según el pronóstico extendido, se tendrán mínimas de entre 14 y 16 °C, al menos hasta el día jueves.