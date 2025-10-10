Meteorología: ¿tendremos lluvias y tormentas en Paraguay este fin de semana?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos del noreste, con neblina en las primeras horas de la mañana.

La mayor parte del país no registraría lluvias o tormentas hoy, aunque estas podrían producirse ocasionalmente en el norte y este de la Región Oriental.

Sin embargo, mañana y el domingo las precipitaciones y tormentas se extenderían a la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción.

Fin de semana, de caluroso a fresco

Las temperaturas siguen aumentando y las máximas previstas para este viernes serían de 31 grados en Asunción, 28 en Ciudad del Este, 29 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco.

Los índices serían aún más altos mañana sábado, con una máxima de 35 grados en la capital. Sin embargo, el domingo registraría un importante descenso de la temperatura y la máxima en Asunción sería de solo 25 grados.