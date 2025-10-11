Sábado con máximas de hasta 40 grados y domingo con ingreso de frente frío

El inicio del fin de semana se caracteriza por un ambiente caluroso, con temperaturas máximas previstas que oscilarían entre 34 y 40°, siendo los valores más elevados los que se registrarían en el norte de ambas regiones del país. Además, predominarían vientos del sector norte con intensidad leve a moderada, especialmente en el Chaco.

“Durante la tarde, se prevé el desarrollo de chaparrones con tormentas eléctricas puntuales en el centro, sur y este del territorio nacional. Estos eventos se caracterizan por su rápido desarrollo y corta duración”, indica el informe de la meteoróloga Aracely Fernández.

Frente frío

Señala que por la noche, se espera la incursión de un sistema de tormentas asociado al ingreso de un frente frío, el cual afectaría inicialmente a los departamentos del sur de la región Oriental, para posteriormente desplazarse hacia otros puntos del país desde la madrugada del domingo 12.

Dicho sistema podría ocasionar fenómenos significativos sobre su área de cobertura, con acumulados de lluvia entre 40 y 120 mm, con ráfagas de vientos en torno a 120 km/h, alta frecuencia de descargas eléctricas y la probabilidad de caída de granizos en forma puntual.

Con el ingreso del frente frío, los vientos rotarían al sector sur durante el domingo 12, favoreciendo a un leve y temporal descenso de las temperaturas, especialmente en horas de la mañana durante los próximos días.