Tormentas, vientos fuertes y frente frío marcan la madrugada del domingo

La madrugada de este domingo está marcada por fuertes tormentas eléctricas, lluvias intensas y vientos fuertes. Asimismo, se reporta el ingreso de sistema de un frente frío. Según el informe emitido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) a la medianoche, se registran fenómenos de tiempo severo de manera puntual, con la posibilidad de granizadas en distintos sectores del sur del país.

Los núcleos de tormentas comenzaron a desarrollarse sobre el sur de la región Oriental, y afecta los departamentos de Caazapá (oeste y sur), Itapúa (oeste, centro y sur), Misiones, Ñeembucú y el sur de Paraguarí.

De acuerdo con la meteoróloga Aracely Fernández, el fenómeno se encuentra asociado al ingreso de un frente frío, que afecta inicialmente al sur del país y luego se desplazará hacia otras zonas durante la jornada del domingo.

El sistema podría generar acumulados de lluvia entre 40 y 120 milímetros, ráfagas de viento de hasta 120 km/h, una alta frecuencia de descargas eléctricas y la probabilidad de caída de granizos en forma puntual.

