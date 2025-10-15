Meteorología: más días de lluvias y tormentas desde hoy en Paraguay

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca al amanecer y calurosa por la tarde, con cielos mayormente nublados, vientos variables, chaparrones en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el sur y este del territorio paraguayo.

El clima se mantendría inestable durante lo que resta de la semana y las tormentas se extenderían a la mayor parte del resto del país entre mañana jueves y el viernes.

El ambiente se tornaría caluroso hoy, con temperaturas máximas que llegarían a 32 grados centígrados en Asunción, 30 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 37 en el Chaco.

Sin embargo, los índices bajarían levemente en los próximos días, con máximas de 28 grados el jueves en la capital y 25 grados el viernes.