Cerro Porteño clasificado: ¿Qué necesita para avanzar primero a octavos de final?

Cerro Porteño venció 1-0 a Palmeiras en Brasil con gol de Pablo Vegetti, logró el triunfo más valioso de los últimos tiempos y clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Ahora, el Ciclón de Ariel Holan debe certificar el pase a la próxima ronda como primero de la llave. En la última fecha de la fase de grupos, recibe a Sporting Cristal, que perdió 3-2 con Junior.

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El Azulgrana, el primero en toda la historia del certamen continental en superar tres veces al Verdão de visitante, lidera el Grupo F con 10 puntos y aventaja a los brasileños (son segundos con 8) por 2 unidades. Por su lado, los peruanos, que todavía pueden acceder a la próxima instancia, ocupan el tercer lugar con 6, mientras que los colombianos están en el último puesto con 4.

A falta de un partido para terminar el cuadro principal, Cerro depende de sí para finalizar primero y así enfrentar en la siguiente etapa a un segundo. Y en la jornada 6, el conjunto de Barrio Obrero recibirá a Cristal, el jueves 28 de mayo, a las 19:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. En simultáneo, Palmeiras medirá a Junior en el Allianz Parque de São Paulo.

Cerro Porteño: ¿Cómo clasifica primero a octavos de final?

Cerro Porteño depende de sí en dos resultados para clasificar primero: la victoria y el empate. Ganando o empatando contra Sporting Cristal, el Ciclón asegura el primer lugar. Por su parte, si pierde, debe esperar que Palmeiras no triunfe en Brasil. En caso contrario, los de Barrio Obrero acabarán en el segundo puesto porque serán superados por el Alviverde en la tabla de posiciones.

Cerro Porteño: ¿Si acaba empatado en puntos con Palmeiras?

Si el Azulgrana y el Verdão culminan empatados en 11 puntos, los dirigidos por Ariel Holan serán primeros por la ventaja deportiva. Desde esta edición, el primer criterio de desempate en caso de igualdad de puntaje es el duelo directo entre ambos equipos en cuestión. De los dos juegos, en el Grupo F, empataron 1-1 en la ida y los paraguayos ganaron 1-0 en la vuelta.