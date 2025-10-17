Los ocho departamentos en zona de tormentas para esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una nueva alerta por lluvias intensas, tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y probabilidad de caída de granizos que podrían afectar amplias zonas del país durante la tarde de este viernes.
El informe señala que núcleos de tormentas continúan desarrollándose e intensificándose sobre el territorio nacional, con alta probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual.
La zona de cobertura incluye el centro, norte y este de la región Oriental, así como el centro y sur de la Región Occidental o Chaco.
Lea más: Persiste alerta: la tormenta continuará en 12 zonas del país
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Departamentos bajo alerta son:
- Centro y sur de Concepción
- centro y norte de San Pedro
- noreste y suroeste de Caazapá
- centro y sur de Paraguarí
- Alto Paraná
- noreste, centro y sur de Amambay
- centro, norte y este de Canindeyú
- centro y este de Presidente Hayes.