Los ocho departamentos en zona de tormentas para esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una nueva alerta por lluvias intensas, tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y probabilidad de caída de granizos que podrían afectar amplias zonas del país durante la tarde de este viernes.

El informe señala que núcleos de tormentas continúan desarrollándose e intensificándose sobre el territorio nacional, con alta probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual.

La zona de cobertura incluye el centro, norte y este de la región Oriental, así como el centro y sur de la Región Occidental o Chaco.

Departamentos bajo alerta son: