Clima

Los ocho departamentos en zona de tormentas para esta tarde

Tormentas eléctricas, lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizos se registran este viernes en gran parte del país, según la alerta emitida por la Dirección de Meteorología e Hidrología al mediodía.

Por ABC Color
17 de octubre de 2025 - 14:19
Imagen de referencia de una jornada de tormentas en Paraguay.Arcenio Acuña, ABC

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una nueva alerta por lluvias intensas, tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y probabilidad de caída de granizos que podrían afectar amplias zonas del país durante la tarde de este viernes.

El informe señala que núcleos de tormentas continúan desarrollándose e intensificándose sobre el territorio nacional, con alta probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual.

La zona de cobertura incluye el centro, norte y este de la región Oriental, así como el centro y sur de la Región Occidental o Chaco.

Departamentos bajo alerta son:

  1. Centro y sur de Concepción
  2. centro y norte de San Pedro
  3. noreste y suroeste de Caazapá
  4. centro y sur de Paraguarí
  5. Alto Paraná
  6. noreste, centro y sur de Amambay
  7. centro, norte y este de Canindeyú
  8. centro y este de Presidente Hayes.