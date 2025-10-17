Clima

Persiste alerta: la tormenta continuará en 12 zonas del país

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió una nueva alerta por lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. El temporal seguiría sobre todo en 12 departamentos.

Por ABC Color
17 de octubre de 2025 - 11:46
Imágenes del temporal caído en Asunción este viernes. Arcenio Acuña, ABC

La Dirección Nacional de Meteorología informó que persiste la alerta por lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento y probabilidad de caída de granizos en varias zonas del país.

Según el boletín emitido a las 10:19 de este viernes, los núcleos de tormentas continúan desarrollándose e intensificándose sobre el territorio nacional, con posibilidad de generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante lo que resta de la mañana y las primeras horas de la tarde.

Zona de cobertura del temporal

La zona de cobertura abarca el centro, sur, sureste y este de la Región Oriental, así como el sur de la Región Occidental. Los departamentos afectados son:

  1. Centro y sur de San Pedro
  2. Cordillera
  3. Guairá
  4. Caaguazú
  5. Caazapá
  6. Itapúa
  7. Misiones
  8. Paraguarí
  9. Alto Paraná
  10. Ñeembucú
  11. Centro y sur de Canindeyú
  12. Sur de Presidente Hayes

