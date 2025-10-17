Persiste alerta: la tormenta continuará en 12 zonas del país

La Dirección Nacional de Meteorología informó que persiste la alerta por lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento y probabilidad de caída de granizos en varias zonas del país.
Según el boletín emitido a las 10:19 de este viernes, los núcleos de tormentas continúan desarrollándose e intensificándose sobre el territorio nacional, con posibilidad de generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante lo que resta de la mañana y las primeras horas de la tarde.
Zona de cobertura del temporal
La zona de cobertura abarca el centro, sur, sureste y este de la Región Oriental, así como el sur de la Región Occidental. Los departamentos afectados son:
- Centro y sur de San Pedro
- Cordillera
- Guairá
- Caaguazú
- Caazapá
- Itapúa
- Misiones
- Paraguarí
- Alto Paraná
- Ñeembucú
- Centro y sur de Canindeyú
- Sur de Presidente Hayes