Persiste alerta: la tormenta continuará en 12 zonas del país

La Dirección Nacional de Meteorología informó que persiste la alerta por lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento y probabilidad de caída de granizos en varias zonas del país.

Según el boletín emitido a las 10:19 de este viernes, los núcleos de tormentas continúan desarrollándose e intensificándose sobre el territorio nacional, con posibilidad de generar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante lo que resta de la mañana y las primeras horas de la tarde.

Zona de cobertura del temporal

La zona de cobertura abarca el centro, sur, sureste y este de la Región Oriental, así como el sur de la Región Occidental. Los departamentos afectados son:

Centro y sur de San Pedro Cordillera Guairá Caaguazú Caazapá Itapúa Misiones Paraguarí Alto Paraná Ñeembucú Centro y sur de Canindeyú Sur de Presidente Hayes

