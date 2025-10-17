Meteorología: fin de semana trae más lluvias y tormentas a Paraguay

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 5:00 está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias “intensas” y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” - durante la mañana en seis departamentos: Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná y Ñeembucú.

Se espera que las precipitaciones y tormentas continúen en gran parte del país mañana sábado. Sin embargo, el clima se normalizaría el domingo.

Días cálidos

El ambiente se mantiene cálido en Paraguay y las temperaturas máximas anunciadas para este viernes son de 28 grados centígrados en Asunción, 26 en Ciudad del Este, 24 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco.

Los índices bajarían levemente durante los próximos días, con máximas de 26 grados en la capital el sábado y 25 grados el domingo.