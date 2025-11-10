Pronóstico: así estará el tiempo en Asunción y el resto del país

La jornada de este lunes se presenta con un ambiente fresco a cálido o caluroso en el territorio nacional, según la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Las temperaturas mínimas rondan entre 14 °C y 17 °C, mientras que las máximas alcanzan valores de 31 °C, con picos de hasta 32 °C en algunos puntos.

En ciudades como Caacupé, Villarrica, Coronel Oviedo, Encarnación, Paraguarí, Ciudad del Este, Pilar, Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá, el clima será fresco al amanecer y cálido por la tarde, con vientos del sureste que irán variando hacia el final del día.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 30 °C, y las mínimas entre 14 °C y 16 °C.

Asunción: de fresco a caluroso

En Asunción, el amanecer será fresco, con 17 °C, mientras que en horas de la tarde el ambiente se tornará caluroso, alcanzando los 31 °C.

Según la DMH, en la Capital el cielo permanecerá parcialmente nublado a nublado, con vientos del sureste que luego serán variables hacia la noche.

Chaco: calor más intenso

En la región del Chaco, el calor será más pronunciado durante la jornada. En Pozo Colorado y Mariscal Estigarribia, se espera un día fresco al amanecer y caluroso por la tarde, con máximas entre 32 °C y 33 °C.

Para Fuerte Olimpo se prevén temperaturas que irán de 20 °C como mínima hasta 35 °C como máxima, bajo un cielo mayormente nublado.

Los vientos soplarán del sureste, tornándose variables durante la tarde.