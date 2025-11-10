Lluvias dejan rutas anegadas e intransitables entre Yabebyry y Laureles

José Carballo, poblador de Laureles, señaló que, pese a décadas de pedidos de reparación de la ruta que conecta Yabebyry con la comunidad laureleña, transitar por la zona sigue siendo un sacrificio. “Es muy peligroso y costoso tener que circular por este tramo, ya que gran parte del camino está lleno de grandes pozos cubiertos de agua. En muchos casos, los vehículos quedan varados al intentar cruzar, y para poder salir se debe recurrir a la ayuda de otros automovilistas o de tractoristas”, expresó.

Carballo recordó además un episodio reciente en el que debió auxiliar a otro vehículo que había quedado atrapado en el agua. “Con mi camioneta estiré un vehículo en cuyo interior viajaba una persona enferma que necesitaba llegar al Hospital de Ayolas”, relató.

En otro momento, mencionó que ocasionalmente las maquinarias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizan trabajos de raspajes para tapar los pozos. Sin embargo, con las primeras lluvias, los baches reaparecen. “Esto ocurre porque no se hacen los trabajos como corresponde, como la construcción de sistemas de drenaje que permitan que el agua circule en lugar de acumularse. Una alternativa sería cargar ripio en los puntos más críticos”, explicó.

“Hace 35 años circulo por la zona y siempre es el mismo problema con el camino. Con este tiempo ya pueden venir las máquinas y arreglar, pero se deben dejar de lado las soluciones parche y buscar algo definitivo. Es necesaria una presencia seria del Gobierno Nacional, departamental o distrital. Aquí solo hace falta voluntad política y que vean la situación que viven muchas familias de la zona”, concluyó el poblador.

