Pronóstico: miércoles arranca con tormentas en varios departamentos

Según el pronóstico vigente, la probabilidad de lluvias aumenta a partir de hoy con el desarrollo de núcleos de tormentas en gran parte del país. Los mismos podrían ocasionar fenómenos puntualmente significativos, especialmente en el centro y norte de ambas regiones.

Desde las 3:22, se encuentran vigentes avisos meteorológicos que anuncian lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

La zona de cobertura es el Sur y centro de la región Oriental en las primeras horas del día. Según el aviso emitido a las 5:20, los departamentos a ser afectados esta mañana son:

Guairá

Caazapá

Itapúa

Paraguarí

Alto Paraná

Central (Sur)

Ñeembucú

Estas lluvias irían extendiéndose en todo el territorio nacional en el transcurso del tiempo.

Temperaturas para los próximos días

Esta condición de inestabilidad se extendería al menos hasta mañana jueves.

En cuanto a las temperaturas, durante los próximos días el ambiente se mantendría cálido a caluroso, con mínimas en torno a 20 °C y máximas entre 28 y 34 °C.