Alerta: estas son las seis zonas donde podrían registrarse lluvias y tormentas esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) publicó a las 12:29 un aviso meteorológico que anuncia lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos y la eventual caída de granizos.

Hasta el momento, el aviso afecta principalmente a seis puntos del país, como el este de Caaguazú, este de Caazapá, noreste de Itapúa, Alto Paraná, sur de Canindeyú y Alto Paraguay.

Según el informe, los núcleos de tormentas ya comenzaron a formarse en el centro y este de la Región Oriental, así como en el norte del Chaco. Según el informe, estos sistemas podrían intensificarse y generar fenómenos severos de manera puntual.

Ambiente cálido y luego ingreso de frente frío

La meteoróloga Carolina López señaló que esta tarde se tendrá un ambiente cálido y más húmedo a lo largo del día. Las temperaturas alcanzarían entre 29 °C y 31 °C tanto en la Región Oriental como en la Occidental.

Para este domingo, se anuncia el ingreso de un frente frío que podría generar nuevas tormentas eléctricas. Los vientos soplarían desde el sector sur. Asimismo, se espera un leve descenso de las temperaturas.

Se estiman acumulados de lluvias entre 20 y 90 milímetros, vientos de hasta 120 kilómetros por hora en algunos sectores y una alta frecuencia de descargas eléctricas. No se descarta la caída de granizos de manera puntual.