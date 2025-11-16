Clima
16 de noviembre de 2025 - 11:17

Meteorología anuncia tormentas: estos son los departamentos afectados

Intensas lluvias se hacen presentes en gran parte de Itapúa
La Dirección de Meteorología e Hidrología compartió un aviso sobre lluvias y tormentas que se registrarían este domingo en la Región Oriental. ¿Dónde específicamente? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Según la DMH, este domingo se podrían registrar lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos.

Al respecto, aseguran que núcleos de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas.

Núcleos de tormenta se desarrollan sobre el país.

La zona de cobertura corresponde al sur de la Región Oriental.

Departamentos afectados

Los departamentos afectados son tres:

  1. Centro y oeste de Itapúa
  2. Centro, sur y este de Misiones
  3. Sureste de Ñeembucú

