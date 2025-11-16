Meteorología anuncia tormentas: estos son los departamentos afectados

Según la DMH, este domingo se podrían registrar lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos.

Al respecto, aseguran que núcleos de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas.

La zona de cobertura corresponde al sur de la Región Oriental.

Departamentos afectados

Los departamentos afectados son tres:

Centro y oeste de Itapúa Centro, sur y este de Misiones Sureste de Ñeembucú

