16 de noviembre de 2025 - 19:53

Meteorología: dieciséis departamentos en zona de tormentas para esta noche

Grandes nubes grises se elevan en la capital.
La Dirección de Meteorología emitió una alerta en la que indica que las tormentas continuarán a lo largo del territorio nacional. Se esperan tormentas eléctricas y la posible caída de granizo.

Por Juan Massare

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que sistemas de tormentas continua su rápido desplazamiento sobre el territorio nacional, con probabilidad ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual sobre su área de cobertura durante la noche de hoy.

El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

La zona de cobertura es la Región Oriental, además del centro, sur y oeste de la región Occidental.

Los departamentos afectados son centro y sur de Concepción, San Pedro, este de Cordillera, este de Guairá, Caaguazú, oeste y este de Caazapá, Itapúa, Misiones, centro y sur de Paraguarí, Alto Paraná, sur de Central, Ñeembucú, centro y sur de Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, sur de Boquerón.

