¡Atención! Los tres departamentos en área de tormentas para esta tarde

Una alerta de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), emitida poco antes de las 13:44, advierte el desarrollo de núcleos de tormentas que avanzan sobre la Región Occidental.

Según el informe, las formaciones convectivas podrían generar fenómenos de tiempo severo en el transcurso de la tarde, con afectación puntual en áreas específicas.

La institución detalla que el fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos que podrían alcanzar intensidades peligrosas y una probabilidad elevada de caída de granizos.

Departamentos que podrían ser afectados

La zona de cobertura señalada por la DMH abarca el oeste, centro y norte de Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.