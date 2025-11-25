Meteorología: temperatura va en aumento en Paraguay

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca al amanecer y calurosa por la tarde, con cielos escasamente nublados y vientos variables, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Se esperan condiciones similares mañana miércoles y durante lo que queda de la semana.

La temperatura sigue subiendo en Paraguay y las máximas anunciadas para hoy son de 34 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco.

Lea más: No se aguardan lluvias para esta semana

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los índices continuarían subiendo levemente durante los próximos días, con máximas de 35 grados mañana en la capital y 36 grados el jueves.