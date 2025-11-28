Estos son los departamentos en área de tormentas para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, según la actualización de la Dirección de Meteorología dada a conocer a las 15:09 de hoy.

Esto se debe a que las celdas de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante la tarde de hoy.

¿Dónde lloverá?

Según el reporte meteorológico, la zona de cobertura de la tormenta será tanto la región Oriental como la Occidental.

Departamentos afectados son Asunción, Concepción, San Pedro, Cordillera, Central, norte y suroeste de Amambay, Presidente Hayes, sureste y este de Alto Paraguay.

