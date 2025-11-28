Lloverá esta noche: estas son las zonas bajo alerta de tormentas y vientos fuertes

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió a las 20:18 de este viernes una alerta por lluvias y tormentas eléctricas moderadas a fuertes, con ráfagas de vientos de intensidad moderada a fuerte y alta probabilidad de caída de granizos.

Según el informe, las celdas de tormentas siguen persistiendo sobre sectores de la región Occidental (Chaco) y el centro, norte de la región Oriental.

Los departamentos afectados por la alerta son: Concepción; el centro, norte y oeste de San Pedro; el centro y norte de Amambay; Presidente Hayes; el centro, sur y este de Alto Paraguay; y el sureste de Boquerón.

Ola de calor al acecho

La meteoróloga Celia Sanguinetti adelantó que entre este sábado y el domingo el ambiente será extremadamente caluroso en ambas regiones.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 24°C y 27°C y las máximas treparán entre 37°C y 40°C. La probabilidad de chaparrones para este sábado 29 se mantendrá, sobre todo en el norte del país, aunque sin alcance generalizado.

Para el domingo se prevé el ingreso de un sistema de tormentas, que empezará golpeando el sur del país y se extenderá a más zonas.