28 de noviembre de 2025 - 19:45

Los cinco departamentos en el ojo de la tormenta durante esta noche

Tormentas en Asunción, lluvias, pronósticos, tormenta.
Arcenio Acuña, ABC

La Dirección de Meteorología actualizó su alerta por tormentas en la que anuncia fenómenos de tiempo severo para cinco departamentos a nivel nacional. Te contamos cuáles son.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, según la última actualización de la Dirección de Meteorología publicada a las 18:13.

Las celdas de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de forma puntual en lo que resta de la tarde y primeras horas de la noche de hoy.

¿Dónde lloverá?

La zona de cobertura es la región Occidental y centro y norte de la región Oriental.

Los departamentos afectados son:

  • Noroeste y suroeste de Concepción.
  • Oeste y centro de San Pedro.
  • Norte de Amambay.
  • Presidente Hayes.
  • Centro y este de Alto Paraguay.