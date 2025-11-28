Los cinco departamentos en el ojo de la tormenta durante esta noche

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, según la última actualización de la Dirección de Meteorología publicada a las 18:13.

Las celdas de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de forma puntual en lo que resta de la tarde y primeras horas de la noche de hoy.

¿Dónde lloverá?

La zona de cobertura es la región Occidental y centro y norte de la región Oriental.

Los departamentos afectados son:

