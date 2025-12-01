Meteorología: más lluvias y tormentas al comenzar la semana en Paraguay

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias y ocasionales tormentas eléctrica en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Precipitaciones dispersas seguirían produciéndose en gran parte del país mañana martes, aunque el clima se tornaría estable desde el miércoles, sin nuevas lluvias.

Las precipitaciones y tormentas traen consigo un notable descenso de la temperatura, luego de días con temperaturas máximas cercanas a 40 grados centígrados.

Las temperaturas máximas anunciadas para este lunes son 31 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 36 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.