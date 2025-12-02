Meteorología: cinco departamentos de Paraguay siguen en alerta por tormentas

Poco antes de las 9:00 de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta que advierte de posibles “fenómenos de tiempo severo” que podrían afectar al norte de Paraguay en las próximas horas.

“Celdas de tormentas organizadas continúan afectando la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana”, reza el anuncio, que habla de “lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos de forma muy puntual”.

Las zonas afectadas serían el norte del departamento de Concepción, el norte de Amambay, el norte de Presidente Hayes, Alto Paraguay y el centro y este de Boquerón.

Lea más: Meteorología: ¿seguirán las lluvias y tormentas hoy en Paraguay?

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mientras tanto, no se descartan lluvias dispersas en la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Cómo estará el tiempo durante el resto de la semana?

Aunque mañana miércoles aún podrían producirse lluvias y tormentas en el norte de la Región Oriental, se espera que en el resto del país las condiciones del tiempo se normalicen en los próximos días, sin nuevas precipitaciones durante lo que queda de la semana.