¡Atención! Activan alerta por tormentas en cinco departamentos

El fenómeno esperado es de lluvias moderadas a intensas con tormentas eléctricas de forma puntual, ráfagas de vientos moderadas a fuertes.
Esto se debe a que las celdas de tormentas empezaron a desarrollarse de manera puntual sobre área de cobertura.
Estas condiciones aumentan la probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la tarde de hoy.
¿Dónde lloverá?
De acuerdo a la actualización meteorológica, la zona de cobertura de la tormenta es el noreste de la región Oriental, como así también el centro y este de la Occidental.
Los departamentos afectados son:
- Concepción (norte).
- Amambay (norte).
- Presidente Hayes (norte).
- Alto Paraguay (suroeste y sur).
- Boquerón (oeste y este).