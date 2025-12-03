¡Atención! Activan alerta por tormentas en cinco departamentos

El fenómeno esperado es de lluvias moderadas a intensas con tormentas eléctricas de forma puntual, ráfagas de vientos moderadas a fuertes.

Esto se debe a que las celdas de tormentas empezaron a desarrollarse de manera puntual sobre área de cobertura.

Estas condiciones aumentan la probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la tarde de hoy.

Lea más: Meteorología: clima comienza a normalizarse, pero tormentas persisten en algunas zonas

¿Dónde lloverá?

De acuerdo a la actualización meteorológica, la zona de cobertura de la tormenta es el noreste de la región Oriental, como así también el centro y este de la Occidental.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los departamentos afectados son: