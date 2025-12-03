Meteorología: clima comienza a normalizarse, pero tormentas persisten en algunas zonas

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos del sureste.

Luego de días lluviosos, se esperan condiciones estables hoy en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción -, sin precipitaciones. Sin embargo, aún podrían registrarse hoy lluvias e incluso ocasionales tormentas eléctricas en varias zonas del Chaco y en el norte de la Región Oriental.

No se esperan precipitaciones mañana jueves o el viernes.

Leve aumento de la temperatura en los próximos días

El ambiente se mantiene entre cálido y caluroso en Paraguay, con temperaturas máximas que hoy alcanzarían 33 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 34 en el Chaco.

Los índices se mantendrían similares mañana y subirían levemente el viernes, con una máxima de 35 grados en la capital.