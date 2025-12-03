Conocé los cuatro departamentos que están en zona de tormentas

Lluvias moderadas a intensas con tormentas eléctricas de variada intensidad y ráfagas de vientos moderadas a fuertes son condiciones que se podrían presentar hoy, según la DMH.

Al respecto, aseguran que celdas de tormentas “más organizadas y otras de desarrollo repentino” continúan afectando al territorio nacional con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante el final de esta tarde.

La zona de cobertura corresponde al noreste de la Región Oriental, mientras que también el centro y oeste de la Occidental.

Departamentos afectados

Norte de Concepción

Norte de Amambay

Sur de Alto Paraguay

Centro de Boquerón

