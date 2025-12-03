¡Ya hay decreto y es oficial! El 26 de diciembre será feriado

El año 2025 termina con un bonus track de feriados, por obra y gracia de la nueva Ley N° 7544 que otorga al presidente de la República la facultad de instaurar hasta tres feriados no previstos al año.

En una criticada jugada considerada populista por sus detractores, Santiago Peña, echó mano de esta potestad y decidió rematar el año con este feriado extra. Si bien el rumor se levantó a mediados de noviembre y el propio Presidente confirmó sus intenciones el 26 de ese mismo mes, faltaba el decreto que oficializara la cuestión y permitiera planificar sobre seguro.

Este decreto implica que el 26 será día de descanso obligatorio y los empleadores están obligados a abonar el doble a los trabajadores que acudan a sus puestos laborales porque así lo requiere la naturaleza de su puesto.

Así las cosas, este es el panorama de fin de año:

Estatus Miércoles 24 de diciembre Día laboral normal* Jueves 25 de diciembre Feriado Viernes 26 de diciembre Feriado Sábado 27 y domingo 28 de diciembre Fin de semana Miércoles 31 de diciembre Día laboral normal Jueves 1 de enero Feriado Viernes 2 de enero Día laboral normal* Sábado 3 y domingo 4 de diciembre Fin de semana

Según el uso, el día Nochebuena y de Noche Vieja es asueto para los funcionarios de la administración pública central y entidades descentralizadas. Pero eso aún no ha sido confirmado este año. En el 2024, el decreto respectivo fue firmado recién el 20 de diciembre.

Antes de tomar la decisión, el gobierno sondeó a empresarios e industriales de diversos rubros. La respuesta fue contraria al nuevo feriado. En contrapartida, los trabajadores en relación de dependencia celebraron la posibilidad, lo cual fue capitalizado por Peña para ganar popularidad en este sector.

¿Y el feriado del viernes 2 de enero?

Tal como ya lo había anticipado el presidente Peña, el viernes 2 de enero no será feriado, sino un día laboral normal, con toda la normalidad que permita el primer viernes del año, embretado entre un feriado festivo y un fin de semana.

Esto se debe a que Peña quiere guardarse los tres feriados que la ley le permite decretar por año, para ir gastándolos según el devenir de la Albirroja en el Mundial de Fútbol, que va del jueves 11 de junio de 2026 al domingo 19 de julio de 2026.