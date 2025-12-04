Así estará el tiempo durante los días festivos de Caacupé

Con la llegada masiva de peregrinos a Caacupé, el pronóstico del tiempo cobra importancia. La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín especial para el fin de semana previo y el propio 8 de diciembre.

De acuerdo a dicho pronóstico, se anticipan jornadas muy calurosas, cambios en la dirección del viento y posibles chaparrones o tormentas eléctricas.

El sábado 6 de diciembre se presenta muy caluroso, con temperaturas que alcanzarán los 36 °C y una mínima de 23 °C.

El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos variables que luego rotarán desde el noreste.

Domingo 7: la jornada más calurosa y con chaparrones

El domingo se perfila como el día más extremo, con una máxima de 38 °C y una mínima de 23 °C, condiciones que podrían generar sensaciones térmicas aún más elevadas.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado a nublado, con vientos del noreste que luego volverán a ser variables. En horas de la tarde se prevén chaparrones.

Día de la Virgen con calor y lluvias dispersas

Para el Día de la Virgen de Caacupé, el lunes 8, se espera un ambiente cálido, con una máxima de 30 °C y una mínima de 24 °C.

El cielo estará mayormente nublado, con vientos variables que más tarde soplarán desde el sur.

A partir del mediodía podrían registrarse lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.