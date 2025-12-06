Persiste alerta por tormentas para el Chaco esta noche

El aviso meteorológico emitido hoy a las 18:00 indica que durante la tarde de este sábado 6 de diciembre se desarrollarán tormentas moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de vientos de similar intensidad, lluvias importantes y una probabilidad elevada de caída de granizos en puntos del Chaco paraguayo.

Según el reporte, celdas de tormentas ya se desarrollan sobre el área de cobertura, con posibilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche.

Lea más: Tras calor intenso, anuncian lluvias para cuatro departamentos

Los departamentos afectados por este aviso son:

Presidente Hayes

Alto Paraguay

¿Seguirán las lluvias en Paraguay?

De acuerdo al pronóstico extendido, las lluvias y tormentas se mantendrán en diferentes intensidades durante los próximos días.

Para mañana domingo, los chaparrones continuarían en gran parte del territorio nacional. Aunque serán breves, podrían registrarse picos intensos en zonas puntuales.

El lunes aumenta la probabilidad de lluvias y la zona de cobertura. Se prevén lluvias con tormentas eléctricas ocasionales, afectando inicialmente al sur de la Región Oriental durante la madrugada. Con el correr del día, el sistema de tormentas se extendería a más departamentos, generando condiciones inestables a nivel nacional.