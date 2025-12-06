Tras calor intenso, anuncian lluvias para cuatro departamentos

El aviso meteorológico emitido a las 14:18, indica que celdas de tormentas se desarrollan sobre área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

Se anuncian lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

Los departamentos a ser afectados son:

Norte y centro de Concepción

Norte y centro de Amambay

Noreste de Presidente Hayes

Este, centro y sur de Alto Paraguay.

¿Seguirán las lluvias?

En cuanto a las lluvias, para hoy se prevén chaparrones, que podrían estar acompañados de actividad eléctrica en el centro, norte y este de ambas regiones.

Para mañana domingo, en gran parte del país continuarían los chaparrones, caracterizados por su rápido desarrollo y corta duración, pudiendo ser puntualmente intensos.

Así también, para el lunes se prevén lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, que afectarían inicialmente al sur de la región Oriental durante la madrugada, para luego extenderse a más departamentos del territorio nacional a lo largo de la jornada.