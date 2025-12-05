En dos días, el río Paraguay desciende 41 centímetros en Asunción

Según el informe de la Dirección de Meteorología e Hidrología, el río Paraguay está marcando un descenso bastante pronunciado en varias de sus localidades.
La más preocupante es la del Puerto de Asunción, donde en 24 horas, el nivel bajó 21 centímetros. Del 3 al 4 de diciembre, el retroceso fue de 20 centímetros, sumando 41 centímetros menos en dos días.
Actualmente, el nivel de las aguas se encuentra en 0,40 metros, producto de un retroceso de 1,04 metros, el cual se viene produciendo desde el 27 de noviembre. Un día antes, la marca estaba en 1,55 metros y posterior a esto comenzó el descenso.
Otros puertos que tuvieron una baja muy marcada son Villeta (0,88 centímetros) e Itá Enramada (0,94) donde el retroceso de las aguas fue de 19 centímetros.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Lluvias causaron aumento en el nivel de las aguas del río Paraguay
Alberdi (2,82 metros) con 15 centímetros, Rosario (0,80) con 14 y Pilar (3,21) con 13, son las otras localidades con un importante descenso de sus aguas.
La única que presentó un ascenso fue Fuerte Olimpo (2,65 metros), con 2 centímetros por encima de su marca anterior.