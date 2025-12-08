¡Atención! Los 10 departamentos en área de tormentas para esta mañana

Según el aviso meteorológico emitido a las 9:00, lluvias y tormentas de variada intensidad continúan sobre el Centro y norte de la región Occidental y toda la región Oriental. Es alta la probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las primeras horas de la mañana de hoy. Las imágenes satelitales muestran el ingreso y la expansión del fuerte temporal.

Se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

Lea más: Meteorología: cómo estará el tiempo el día de la Virgen de Caacupé

Zona de tormentas y el avance

A estas horas, el temporal se focaliza en las siguientes zonas: centro y sur de Concepción, centro y norte de San Pedro, norte y este de Caaguazú, centro y oeste de Itapúa, centro y sur de Misiones, Alto Paraná, centro y sur de Ñeembucú, Canindeyú, Presidente Hayes, centro y este de Boquerón.

Lea más: Anuncian tormentas con vientos de hasta 100 km/h para este lunes

Lluvias, todo el día

Según el pronosticador Alejandro Coronel, durante el transcurso del día, este sistema irá abarcando más departamentos del territorio nacional, dando lugar a lluvias y tormentas en gran parte del país, con fenómenos puntualmente importantes y mejorías temporales entre periodos de lluvias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo con las estimaciones, los acumulados de lluvia podrían variar entre 20 y 120 mm, con ráfagas de viento cercanas a los 100 km/h, alta frecuencia de descargas eléctricas y probabilidad de caída de granizos de forma puntual.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto al ambiente, se espera un día cálido a nivel país, con temperaturas mínimas entre 21 y 24 °C y máximas entre 25 y 28 °C. Los vientos serán variables, predominando del sector sur hacia la tarde y noche.