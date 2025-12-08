Meteorología: cómo estará el tiempo el día de la Virgen de Caacupé

La semana inicia con ambiente cálido, nubosidad persistente y vientos variables que en algunos puntos podrían rotar del sur, según la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

La probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas será alta, especialmente en el centro, sur y este del territorio.

Meteorología advierte que las condiciones de inestabilidad podrían extenderse durante gran parte del día.

Lea más: Meteorología: 10 departamentos de Paraguay siguen en alerta por tormentas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tiempo en Caacupé

En Caacupé, se espera una jornada marcada por la nubosidad y episodios de lluvia, con mínima de 23 °C y un ambiente cálido durante todo el día.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No se descartan tormentas eléctricas, un dato clave considerando la gran afluencia de fieles y actividades al aire libre por la festividad. Mantener paraguas o capa será esencial.

Tiempo en Asunción

En Asunción, el lunes amanecerá cálido, con mínima de 22 °C y una máxima de 27 °C en horas de la tarde. El cielo seguirá mayormente nublado, con lluvias intermitentes y probable actividad eléctrica.

Los vientos serán variables, lo que podría generar breves cambios en la sensación térmica.

Alerta vigente

LA DMH emitió una alerta cerca de las 03:00, la cual advierte de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

Estos fenómenos se esperan en los departamentos de Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Presidente Hayes y Boquerón.