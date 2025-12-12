Clima
Cinco departamentos están en zona de tormentas esta noche

Imagen ilustrativa: cielo nublado y vista al río.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) actualizó su aviso sobre lluvias y tormentas que se registrarían en el transcurso de este viernes.

Por ABC Color

Según la DMH, hoy aún se podrían registrar lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos puntual.

Asimismo, aseguran que un sistema de tormentas se desplaza al noreste con tendencia a generar puntualmente algunos fenómenos significativos durante lo que resta de este viernes.

Núcleos de tormentas sobre el territorio nacional.
La zona de cobertura corresponde al noreste de la Región Oriental y el centro-sureste de la Región Occidental.

<b>Departamentos afectados</b>

  1. Concepción
  2. Centro y norte de Amambay
  3. Noreste de Presidente Hayes
  4. Oeste y centro de Alto Paraguay
  5. Este de Boquerón

