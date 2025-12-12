Cinco departamentos están en zona de tormentas esta noche

Según la DMH, hoy aún se podrían registrar lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos puntual.

Asimismo, aseguran que un sistema de tormentas se desplaza al noreste con tendencia a generar puntualmente algunos fenómenos significativos durante lo que resta de este viernes.

La zona de cobertura corresponde al noreste de la Región Oriental y el centro-sureste de la Región Occidental.

<b>Departamentos afectados</b>

Concepción Centro y norte de Amambay Noreste de Presidente Hayes Oeste y centro de Alto Paraguay Este de Boquerón

