Cinco departamentos están en zona de tormentas esta noche

Según la DMH, hoy aún se podrían registrar lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos puntual.
Asimismo, aseguran que un sistema de tormentas se desplaza al noreste con tendencia a generar puntualmente algunos fenómenos significativos durante lo que resta de este viernes.
La zona de cobertura corresponde al noreste de la Región Oriental y el centro-sureste de la Región Occidental.
<b>Departamentos afectados</b>
- Concepción
- Centro y norte de Amambay
- Noreste de Presidente Hayes
- Oeste y centro de Alto Paraguay
- Este de Boquerón
