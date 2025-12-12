La SEN se alista para la llegada del grueso de la tormenta a Central y Capital

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió ayer una alerta para este viernes, donde señalaron que se esperan tormentas eléctricas con vientos de más de 100 kilómetros por hora.

Desde tempranas horas estas lluvias golpearon a varias ciudades del país y se espera que el grueso de la formación de tormentas llegue a la Capital y Central cerca del medio día.

Teniendo en cuenta esta situación, la Secretaría de Emergencia Nacional prepara un dispositivo de seguridad y respuesta en coordinación con otras instituciones.

Para este operativo estarán a disposición unas 500 personas, entre las que están funcionarios de las Fuerzas Armadas, Municipalidad de Asunción y de Salud.

Además, están listos camiones y camionetas, para atender lo más rápido posible ante casos de caídas de árboles, inundación y derrumbes.

“La SEN y todas las entidades que estamos avocados a este trabajo estamos preparados para acudir al llamado para todo tipo de evento que pueda ocurrir”, comentó el Coronel Roberto Rodríguez, Director General de Reducción de Riesgos.

Sobre el monitoreo de riesgos, manifestó que la Dirección de Riesgo está trabajando para localizar las zonas de mayor peligrosidad, para que se organice la gente y pueda acudir lo antes posible.

El número habilitado a nivel país para denuncias o dar alertas es el (0986) 111001.